L'assemblée nationale adopte le projet de loi amendée sur la FBC

Le projet de loi sur la Fondation pour la culture audiovisuelle (FBC) a été adopté, ce matin, à l'Assemblée nationale sud-coréenne. Les 187 élus du camp de l'opposition l'ont votée à l'unanimité en l'absence des députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP). Les membres du parti présidentiel ont quitté l'hémicycle pour protester contre ce vote, qu'ils ont qualifié d'unilatéral.Il s'agit du troisième projet sur les quatre relatifs à la loi sur les médias, proposés par le Minjoo, la première force de l'opposition. Il a pour objectif de diversifier la composition des institutions de l’audiovisuel et de prodiguer des conseils quant à l’administration des chaînes de télévision publiques telles que KBS, MBC et EBS.Le traitement de la quatrième et dernière législation de cette série se déroulera de la même manière que pour les trois précédentes. Le projet d'amendement pour EBS, la radiotélédiffusion pour l'éducation, a ainsi été mis l'ordre du jour, ce matin, par le camp de l'opposition. Et le PPP a tout de suite commencé à faire obstruction. L'opposition exercera le droit de clôture de ces discussions environ vingt-quatre heures après et devrait adopter le projet de loi demain matin.