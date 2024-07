Les nuits caniculaires se succèdent, du jamais vu depuis 1994

Photo : YONHAP News

Depuis le début de cet été, les nuits avec des températures dépassant largement les 25°C se succèdent, rendant le sommeil difficile pour les sud-Coréens. Il y a déjà eu plus de sept jours de canicule nocturne : c’est un record, du jamais vu depuis le « pire été » de 1994. Cette année, avec l'apparition précoce des nuits très chaudes en juin et la canicule qui commence à peine, le Pays du Matin clair va certainement connaître une période de nuits caniculaires exceptionnellement longue.La nuit dernière, les températures minimales de Sokcho et Gangneung ont été supérieures à 30°C, et plusieurs régions ont battu leurs records. Selon l’Administration météorologiques coréenne, cette chaleur qui continue la nuit s'explique par l'air chaud et humide soufflant continuellement du sud, empêchant les températures de descendre après le coucher du soleil.La première canicule nocturne de cette année est datée du 10 juin à Gangneung, six jours plus tôt qu’en 2023. Avec la fin de la saison des pluies la semaine dernière, la chaleur a sérieusement commencé à s’installer et devrait se poursuivre, de jour comme de nuit, en août. Les experts recommandent donc de maintenir une température et une humidité appropriées lors du coucher et de prendre une douche tiède avant d’aller se coucher pour surmonter les problèmes de sommeil dus à la chaleur.