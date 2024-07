Sécurité : Séoul, Washington et Tokyo institutionnalisent leur coopération

Photo : YONHAP News

Les chefs de la défense sud-coréen, américain et japonais ont signé, hier, le Cadre de coopération trilatérale en matière de sécurité (TSCF) au ministère japonais de la Défense, à Tokyo. C’est ainsi que le premier document à institutionnaliser la collaboration entre les trois pays en la matière est entré en vigueur.Le TSCF a pour objectif d’assurer la paix et la sécurité dans la péninsule et dans la région indopacifique, ainsi qu’en dehors de ces dernières. Et, ce, en réagissant aux provocations contre ces zones, dont les menaces nucléaires et balistiques nord-coréennes. Pour ce faire, les trois alliés organiseront, l’un après l’autre, des réunions de haut niveau.Shin Won-sik, Lloyd Austin et Minoru Kihara ont renouvelé leur engagement à renforcer la coopération pour gérer efficacement le système de partage en temps réel des données d’alerte aux missiles nord-coréens. Ils ont aussi rappelé que Séoul, Tokyo et Washington mèneraient les exercices conjoints comme « Freedom Edge » de manière régulière et systématique.Les dirigeants de la Défense ont, par ailleurs, manifesté leurs préoccupations concernant la signature d’un « partenariat stratégique global » par la Corée du Nord et la Russie. Ils ont exhorté le régime de Kim Jong-un à arrêter la diversification des moyens de lancement d’armes nucléaires, le tir des missiles balistiques et les autres activités concernées.