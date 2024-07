Le chef de la diplomatie sud-coréenne s’entretient avec son homologue russe

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a transmis à son homologue russe la position stricte de son gouvernement par rapport au renforcement de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie. Selon le ministère sud-coréen, Cho Tae-yul a tenu, samedi dernier, une réunion informelle avec Sergueï Lavrov, suite au Sommet de l’Asie de l’Est (EAS), au Laos. Une première depuis l'entrée en fonction de ce dernier.A en croire les médias russes, Lavrov avait déclaré que Cho lui avait demandé une réunion. Il avait fait savoir qu’il apprendrait publiquement à son interlocuteur les estimations russes selon lesquelles la Corée du Sud se laisse conduire par les Etats-Unis. Avant d’ajouter que c’est à cause des stratégies américaines vis-à-vis de la péninsule coréenne, dont l’objectif est d’isoler et punir la Corée du Nord.Le ministre russe a aussi dit s’inquiéter des « Directives sur les opérations de dissuasion nucléaire Corée du Sud-USA », signées le 11 juillet par les dirigeants sud-coréen et américain. Le chef de la diplomatie russe a affirmé que rien n’avait été expliqué sur la signification de cet accord et qu’il ne doutait pas que ce dernier crée des troubles supplémentaires. Il aurait fait part à son homologue sud-coréen de la protestation russe quant au renforcement de l’alliance sud-coréano-américaine et à l’élargissement de la coopération de sécurité entre Séoul, Washington et Tokyo.