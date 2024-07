La majorité et l’opposition se heurtent autour des questions relatives aux médias

Photo : YONHAP News

La commission parlementaire des sciences et des communications va discuter, aujourd’hui, de l’adoption du rapport sur l’audition de confirmation de Lee Jin-sook au poste de chef de la Commission des communications de Corée (KCC).L’audition s’est déroulée pendant trois jours, depuis mercredi dernier. Les élus du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, ont mis, de leur côté, en question les soupçons de répression syndicale et d’usage impropre de carte de crédit d’entreprise, ainsi que ses points de vue historiques. Le Minjoo, la première formation de l’opposition, a défendu que le PPP cherchait des histoires là où il n’y en avait pas.S’agissant des quatre lois sur l’audiovisuel, la situation n’est pas différente. Le chef du PPP a critiqué le fait que cette tentative d’adoption montre simplement la volonté de ceux qui partagent les mêmes avis que le Minjoo de continuer à dominer l’audiovisuel. Le parti de centre-gauche a réfuté ces allégations, arguant que le PPP avait lancé une discussion illimitée pour mettre la main sur l’audiovisuel.Rappelons que trois des quatre lois ont été adoptées en séance plénière et une discussion illimitée se déroule autour d’un projet de révision de la loi sur Korea Educational Broadcasting System (EBS).