La population augmente en trois ans grâce à la hausse du nombre d’étrangers

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a compté plus d’habitants l’an dernier, en glissement annuel, malgré la baisse du nombre de sud-Coréens. Et, ce, notamment grâce à la hausse de celui d’étrangers.D’après les données du recensement général de la population et des logements, publiées aujourd’hui par l'Institut national des statistiques (Kostat), la population sud-coréenne s’est élevée à 51,77 millions à compter du 1er novembre 2023. C’est une hausse de 0,2 % sur un an. En effet, le nombre de ressortissants sud-coréens s’est rétréci de 0,2, mais celui d’étrangers a bondi de 10,4 %. Le Kostat a expliqué que cette hausse pouvait s’expliquer par l’élargissement du système d’autorisation de travail dans le pays.Pourtant, le pays du Matin clair voit le nombre de sud-Coréens diminuer depuis 2021. Et c’est surtout le cas des jeunes enfants âgés de 0 à 14 ans et de la population active. Les deux groupes sont passés respectivement de 5,86 millions à 5,62 millions, et de 36,69 millions à 36,55 millions entre 2022 et 2024.D’ailleurs, la densité démographique de la région métropolitaine a considérablement augmenté. En 2023, cette dernière a compté 26,23 millions d’habitants, soit 50,7 % de la population totale.Le nombre de ménages s’est établi à 22,73 millions, soit une hausse de 1,5 % sur la même période. Parmi eux, ceux composés d’une personne représentaient 35,5 %, un point de plus qu’un an plus tôt. Les ménages sont de plus en plus petits : ils comportent en moyenne 2,21 personnes, contre 2,24 en 2022. Quant aux familles multiculturelles, leur nombre a progressé de 4,1 % pour atteindre 416 000.