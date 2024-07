JO : Ban Hyo-jin médaillée d'or au tir à la carabine à air comprimé 10m féminin

Photo : YONHAP News

Les consécrations continuent de pleuvoir. Ban Hyo-jin, seize ans et plus jeune athlète de l'équipe sud-coréenne de sa discipline, a remporté l'or lors de la finale féminine du tir à la carabine à air comprimé 10m, qui s'est tenue au Centre de tir de Châteauroux. Elle offre donc à son pays sa centième médaille d'or dans l'histoire de sa participation aux Jeux olympiques d'été. La 99e avait été gagnée par l'équipe féminine de tir à l'arc, hier.Cette consécration est également la quatrième médaille de l'équipe de tir du pays du Matin clair dans cette compétition. Le 27 juillet, lors de la première journée de ces Olympiades, Park Ha-jun et Geum Ji-hyun ont remporté l'argent au tir mixte à la carabine à air comprimé 10m. Le lendemain, c'est Oh Ye-jin et Kim Ye-ji qui sont toutes deux arrivées sur le podium, raflant la première et la deuxième marches dans l'épreuve féminine du tir au pistolet à air comprimé 10m.En plus de cette magnifique victoire, Ban Hyo-jin a également établi un record en devenant la plus jeune médaillée olympique de l'histoire du tir sud-coréen. À l'âge de seize ans, dix mois et dix-huit jours, elle a battu le précédent record détenu par Kang Cho-hyun, qui avait remporté la médaille d'argent dans cette discipline à Sydney en 2000 à l'âge de dix-sept ans, onze mois et quatre jours.