Photo : KBS News

Aux Jeux olympiques d’été de Paris, l’équipe masculine de tir à l’arc de la Corée du Sud a remporté, lundi, le titre olympique. Kim Woo-jin, Kim Je-deok et Lee Woo-seok ont battu leurs adversaires français, 5 à 1, lors de la finale qui s’est déroulée aux Invalides.La veille, les archères du pays du Matin clair, rappelons-le, étaient déjà montées sur la plus haute marche du podium.C’est la troisième fois de suite dans l’histoire des JO que les équipes masculine et féminine de la Corée du Sud raflent l'or en même temps.Avec cinq médailles d’or, trois d’argent et une de bronze, les guerriers de Taegeuk occupent le cinquième rang du classement général.