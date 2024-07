JO : la judokate Huh Mimi offre une médaille d’argent à la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

A Paris, où se déroulent les 33emes Jeux olympiques d’été, Huh Mimi a décroché lundi une médaille d'argent en finale des -57kg dames qui s’est déroulée à l’Arena Champ-de-Mars. C’est sa rivale canadienne Christa Deguchi qui est montée sur la plus haute marche du podium et la Japonaise Sarah-Léonie Cysique qui repart avec le bronze.Cette récompense est d'autant plus précieuse qu'il s’agit de la première en judo pour le pays du Matin clair à Paris. Et c’est une première en huit ans pour le judo féminin lors des Olympiades. Petit rappel : en 2016, à Rio, Jeong Bo-kyeong avait obtenu l’argent en finale masculine des -48kg.Née en 2002 à Tokyo d’un père coréen et d’une mère japonaise, la judokate est l'une des descendantes de l’indépendantiste sous l’occupation nipponne Huh Seok. Elle a abandonné sa nationalité japonaise en 2021 et a intégré l'année suivante l’équipe nationale de judo de Corée du Sud.