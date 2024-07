Photo : YONHAP News

Avec les médailles vient le beau temps. En effet, ce mardi, le sud du pays du Matin clair est baigné de soleil. Il fait gris dans la moitié nord dans la matinée, mais cette grisaille ne sera plus d’actualité que dans le quart nord-ouest dans l’après-midi.En ce qui concerne les températures, sur le chemin du travail, il fait 26°C à Séoul, Daejeon et Mokpo. Dans le reste du Jeolla, il fait 25°C, tout comme sur la côte sud et Andong. La maximale est pour Gangneung avec 29°C.Dans la seconde partie de journée, il fera 36°C à Daegu et Ulsan et 35°C à Gangneung. 34°C sont prévus à Gwangju, Andong et Cheongju et 33°C à Busan ainsi qu’à Daejeon. Il fera 31°C dans la capitale.