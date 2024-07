Han Duck-soo reçoit le ministre saoudien du Commerce

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a reçu, hier, le ministre saoudien du Commerce, actuellement en visite à Séoul. L’occasion pour Han Duck-soo d’appeler à signer et à mettre en vigueur rapidement l’accord de libre-échange entre son pays et le Conseil de coopération du Golfe (CCG). Cette organisation, dont le siège se trouve à Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite, regroupe six Etats de la péninsule arabique.Le chef du gouvernement sud-coréen et Majid Al-Qasabi ont alors réaffirmé constater que leurs nations continuent de travailler main dans la main dans divers domaines. Avant de promettre d’étendre désormais leur coopération au numérique, à l’intelligence artificielle, voire au tourisme.Han en a profité pour remercier le gouvernement saoudien d’appuyer la politique nord-coréenne de Séoul. Dans le même temps, il l’a invité à maintenir une collaboration étroite entre les deux parties et avec la communauté internationale afin de dénucléariser la Corée du Nord.Pour sa part, le ministre saoudien a déclaré se réjouir de voir les visites de hauts responsables des deux pays se multiplier dans divers secteurs.