Le Parlement adopte les quatre amendements sur l’audiovisuel

Photo : YONHAP News

Le dernier d’une série de quatre amendements relatifs à l’audiovisuel a été adopté, aujourd’hui, par les députés. Le texte porte cette fois sur la chaîne éducative, EBS.La première des quatre révisions, déposées par l’opposition, majoritaire à l’Assemblée nationale, avait été votée vendredi dernier. Elle vise à augmenter à quatre, contre deux actuellement, le nombre minimum exigé de commissaires permanents de la KCC, pour que des délibérations de cette autorité de régulation de l’audiovisuel soient valables.Normalement, l’institution doit en compter cinq, tous désignés par le président de la République. Trois d’entre eux le sont sur recommandation du Parlement. Mais jusqu’à récemment, seuls les deux commissaires nommés par Yoon Suk Yeol, avaient pris des décisions importantes, les autres fauteuils restant toujours à pourvoir.En ce qui concerne les autres amendements, adoptés ces trois derniers jours, l’un après l’autre, ils remettent en question la gouvernance des principaux diffuseurs publics du pays : KBS, MBC et EBS. L’enjeu est d’empêcher le président de la République de nommer à leur tête des personnalités de son camp, à chaque alternance politique. Et donc, de garantir une plus grande indépendance des médias vis-à-vis du pouvoir.Pour cela, certaines dispositions préconisent de permettre aux universitaires et aux associations professionnelles du secteur de recommander, eux aussi, les membres des conseils d’administration des trois chaînes. Le chef de l’Etat choisit ensuite les patrons de celles-ci parmi les candidats présentés par ces conseils.A noter aussi que le Parti du pouvoir du peuple (PPP) est farouchement opposé à ces quatre propositions de loi. Certains de ses élus ont donc fait une obstruction parlementaire, pour freiner, voire empêcher la tenue des votes de chacune des révisions. Mais en vain, le mouvement présidentiel ne disposant pas de la majorité absolue à l’Assemblée. Habituellement, cet outil est utilisé par les groupes minoritaires dans l’Hémicycle.Sans surprise, le PPP s’indigne et a annoncé qu’il allait proposer à Yoon Suk Yeol de mettre une fois de plus son veto sur ces législations, les qualifiant de malveillantes. Le patron de son groupe parlementaire a affirmé y voir une volonté de l’opposition, en particulier du Minjoo, sa principale composante, de reprendre en main l’audiovisuel public.