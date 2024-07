Le président Yoon veut faire du nucléaire un moteur de croissance durable

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a présidé, aujourd’hui, le conseil hebdomadaire des ministres. Le chef de l’Etat a alors souligné qu’il était important et urgent de préparer un cadre institutionnel pour une croissance durable de l’industrie nucléaire du pays, et ce indépendamment de l’alternance politique.Le président de la République a tenu ces propos, en commentant une nouvelle fois l’appel d’offres pour le projet de nouveaux réacteurs nucléaires tchèques. Selon lui, le pays a dû fournir beaucoup d’efforts pour le remporter, puisque sa confiance avait été affaiblie par la promotion par l’administration précédente, celle de Moon Jae-in, de la sortie du nucléaire.En rupture avec son prédécesseur, le dirigeant a ainsi affiché une nouvelle fois sa volonté de faire du nucléaire un pilier des exportations nationales. Pour cela, il a préconisé d’établir des lois spéciales visant à soutenir cette industrie.Toujours à propos du projet tchèque, Yoon a expliqué que le récent exploit réalisé par l’entreprise sud-coréenne, KHNP, permettrait également à son pays de percer les marchés internationaux. Avant d’ajouter qu’il se rendra bientôt dans le pays d’Europe centrale afin d’échanger avec celui-ci sur les moyens de coopération stratégique en la matière.L’occupant du Bureau de Yongsan s’est par ailleurs réjoui du fait que l’économie nationale retrouve sa dynamique. Avant de revenir sur l’amendement lié à la loi fiscale, annoncé la semaine dernière. Selon lui, celui-ci vise entre autres à booster cette dynamique et à rendre plus stable la vie quotidienne de ses concitoyens.Autres sujets qui se sont invités dans les discussions d’aujourd’hui. Ils concernent notamment la révision de la loi sur la mise en place de la commission nationale de l’intelligence artificielle ainsi que la création prochaine du Commandement stratégique.