JO : la Corée du Sud classée cinquième avec cinq médailles d’or, trois d’argent et une de bronze

Photo : YONHAP News

Aux Jeux olympiques d’été de Paris, la Corée du Sud a terminé, lundi, à la cinquième place du classement général avec cinq médailles d’or, trois d’argent et une de bronze. Les deux nouvelles breloques dorées ont été récoltées en tir à l’arc et en tir. Quant à celle argentée, en judo.Dans le détail, l’équipe masculine de tir à l’arc du pays du Matin clair a donc remporté, hier, le titre olympique. Kim Woo-jin, Kim Je-deok et Lee Woo-seok ont battu leurs adversaires français, 5 à 1, lors de la finale qui s’est déroulée aux Invalides. Dimanche, les archères sud-coréennes étaient déjà montées sur la plus haute marche du podium. C’est la troisième fois de suite dans l’histoire des Olympiades que les équipes masculine et féminine de la Corée du Sud raflent l'or en même temps.Quant à leur compatriote Ban Hyo-jin, elle est devenue championne olympique lors de la finale féminine du tir à la carabine à air comprimé 10m, qui s'est tenue au Centre de tir de Châteauroux. L’adolescente a ainsi offert à sa patrie sa centième médaille d'or dans l'histoire de sa participation aux JO d'été. Agée de seize ans et dix mois, elle est aussi devenue la plus jeune médaillée olympique du pays du Matin clair. Le record était jusqu’à présent détenu par Yoon Young-sook. A l’âge de dix-sept ans et vingt et un jours, cette archère était montée sur la plus haute marche du podium lors des Jeux de Séoul en 1988.Le même jour, Huh Mimi a décroché une médaille d'argent en judo -57kg dames dont la finale s’est déroulée à l’Arena Champ-de-Mars. Elle a été battue par la Canadienne, Christa Deguchi. Cette récompense est tout de même précieuse puisqu'il s’agit de la première en judo pour le pays du Matin clair dans la Ville Lumière. Et c’est une première en huit ans pour le judo féminin lors des Olympiades. Information ayant attiré l’attention des amateurs de sport : la jeune femme est l'une des descendantes du militant-indépendantiste Huh Seok.En tennis de table, à présent. La paire Lim Jong-hoon et Shin Yu-bin a perdu contre le duo chinois, Wang Chuqin et Sun Yingsha, 4 à 2. Les pongistes sud-coréens doivent désormais gagner contre leurs adversaires hongkongais, Wong Chun Ting et Doo Hoi Kem, ce mardi à l'Arena Paris Sud, pour tenter de monter sur la troisième marche du podium.Toujours en tennis de table, la paire nord-coréenne composée de Ri Jong-sik et Kim Kum-yong doit affronter le duo mixte chinois pour décider la couleur de sa médaille : or ou argent. Notons qu’il s’agira de la première récompense olympique pour la Corée du Nord en huit ans, depuis Rio. En effet, les nord-Coréens n’étaient pas présents à Tokyo, en 2021, en raison du COVID-19. Le régime de Kim Jong-un avait, durant cette période, verrouillé ses frontières.