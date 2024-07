Lancement très prochainement du Commandement stratégique sud-coréen

Photo : KBS News

La Corée du Sud va lancer cette année un nouveau commandement stratégique ayant pour mission de dissuader son ennemi de mener des attaques nucléaires ou avec des armes de destruction massive à son encontre, ainsi que d’y faire face.Un projet en ce sens a été adopté, aujourd’hui, en conseil des ministres.Selon les explications du ministère de la Défense, c’est une grande unité conjointe qui sera placée sous la direction et la surveillance du chef d’état-major interarmées, et ce, en temps de paix comme de guerre. Avec le commandement combiné sud-coréano-américain, elle entretiendra un lien de coopération et de soutien.Le nouveau commandement et son homologue américain doivent également développer ensemble le concept d’intégration des armes conventionnelles et atomiques, sur la base des directives sud-coréano-américaines pour les opérations nucléaires, récemment signées entre les deux alliés.Des hauts gradés des forces constituant l’armée sud-coréenne en prendront les rênes, à tour de rôle. Un lieutenant-général de l’armée de l’air va ouvrir le bal.