Aux JO d’été de Paris qui ont débuté vendredi dernier, Lee Won-ho et Oh Ye-jin n’ont pas réussi à rajouter, ce mardi, une médaille de bronze au palmarès du pays du Matin clair dans l’épreuve mixte de pistolet à air comprimé 10m qui s’est déroulée au Centre national de tir sportif à Châteauroux.Les jeunes tireurs sud-coréens ont été battus par leurs adversaire indiens et finissent ainsi quatrièmes. Pour Oh, cela aurait pu être une deuxième récompense dans la Ville Lumière, puisqu’elle s’est déjà mis une médaille d’or autour du cou.