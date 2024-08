Photo : YONHAP News

En ce dernier jour du mois de juillet, il fait gris dans la matinée sur toute la côte ouest et le soleil brille dans le reste du territoire. Dans l’après-midi, en revanche, il fera beau dans tout le pays du Matin clair.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait déjà 28°C à Séoul tout comme dans le Jeolla. 29°C sont même enregistrés à Busan, 30°C à Ulsan et presque 33°C à Gangneung.Dans la seconde partie de journée, il fera 34°C dans le nord du Jeolla, à Andong et Cheongju, 35°C à Gangneung et jusqu’à 37°C à Daegu.