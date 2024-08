Le président de la République rencontre à huis clos le chef du PPP

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a reçu, mardi Han Dong-hoon au Bureau présidentiel de Yongsan. Selon une source proche du pouvoir, le chef de l'Etat s’est entretenu à huis clos avec le nouveau leader du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, après avoir présidé le conseil des ministres dans la matinée. Seul le chef de cabinet présidentiel, Chung Jin-suk, a assisté à cette rencontre qui aurait duré plus d'une heure.A cette occasion, les deux hommes auraient partagé le même point de vue sur la nécessité de l'unité et de la cohésion entre le gouvernement et le parti au pouvoir. Ils auraient également évoqué les moments où ils ont travaillé ensemble en tant que procureurs.Au menu de leurs discussions auraient également figuré les projets de loi controversés sur les médias qui viennent d'être adoptés au Parlement, la désignation de Lee Jin-sook au poste de chef de la Commission des communications de Corée (KCC), ou encore l'ouverture d'un bureau chargé d'assister la première dame Kim Keon-hee. Cette dernière a été réclamée par Han au cours de la campagne pour l'élection du chef du PPP. D'ailleurs, à l'issue de ce tête-à-tête, le Bureau présidentiel a annoncé sa création.Cet entretien intervient six jours après leur dernière rencontre. Le 24 juillet, soit le lendemain de la convention nationale du PPP, le président Yoon avait organisé un dîner pour les anciens et les nouveaux dirigeants du parti au pouvoir. Cependant, un tête-à-tête entre les deux hommes n'avait pas encore eu lieu. En outre, juste après les élections législatives du 10 avril, le chef de l’Etat avait invité Han, alors chef intérimaire du PPP, à se rencontrer, mais ce dernier avait décliné, invoquant des raisons de santé.