Le smic horaire devrait être fixé à 10 030 wons

Photo : KBS News

Le salaire minimum en Corée du Sud pour l’année prochaine devrait être officiellement fixé à 10 030 wons par heure. Cela équivaut à un peu moins de 7 euros.Après le compromis obtenu à l'issue d'une série de réunions de la Commission du salaire minimum, le ministère de l'Emploi et du Travail a proposé, le 17 juillet, le nouveau taux horaire applicable à partir du 1er janvier 2025. Il a également ouvert un délai de dépôt d'éventuelles contestations, qui a expiré le 29 juillet.Selon l'annonce faite par le ministère hier, aucune plainte n'a été déposée durant cette période. C'est une première en quatre ans. La loi requiert un réexamen du montant proposé en cas de contestation de la part des représentants patronaux ou des organisations syndicales. Cependant, depuis 1988, l’année où le salaire minimum a été introduit pour la première fois dans le pays, le gouvernement n’a jamais lancé de nouvelle évaluation lorsque les contestations avaient été déposées, jugeant celles-ci non valables.Un taux horaire de 10 030 wons représente un salaire mensuel de 2 096 270 wons, soit environ 1 400 euros, sur la base de 40 heures de travail par semaine et 209 heures par mois.Le ministre de l'Emploi et du Travail, Lee Jung-sik, a jusqu’au 5 août pour confirmer ce montant.