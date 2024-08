Yoon reçoit la ministre australienne des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, hier, la ministre australienne des Affaires étrangères pour discuter du développement des relations entre leurs deux pays.Yoon Suk Yeol a rappelé que les défis se multipliaient dans la région et au sein de la communauté internationale. Avant de mettre l’accent sur l’importance de la solidarité entre le pays du Matin clair et l’Australie, un allié ayant participé à la guerre de Corée et l’un des principaux partenaires de ses stratégies indopacifiques. Le chef de l’Etat sud-coréen a déclaré souhaiter que les deux nations relèvent leurs liens à un niveau plus élevé dans la sécurité, l’économie et la défense.Penny Wong a répondu, de son côté, ressentir la consolidation de la coopération bilatérale depuis l’entrée en fonction du numéro un sud-coréen. Elle a indiqué qu’elle ferait des efforts pour l’élargissement de la coopération, notamment dans la sécurité, l’économie et la défense, et le développement des relations de coopération stratégique tant au niveau régional qu’international.