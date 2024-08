Samsung Electronics : 10 400 milliards de wons de bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a enregistré un bénéfice d’exploitation de 10 400 milliards de wons, soit 6,963 milliards d’euros, au deuxième trimestre. C’est une hausse de 3 800 milliards de wons, l’équivalent de 2,544 milliards d’euros, sur un trimestre. Et, ce, notamment grâce au rétablissement du marché de technologie de l’information et de la communication (TIC).Quant au chiffre d’affaires, il a augmenté de 3 % pour s’élever à 74 000 milliards de wons ou 49,53 milliards d’euros. Il s’agit d’une hausse de 3 % en glissement trimestriel. La division DS (solution d'appareils) chargée des semi-conducteurs a vu son chiffre d’affaires bondir de 23 % sur la même période.En effet, la hausse de la demande pour les mémoires conçues pour les serveurs pour l’intelligence artificielle (IA) générative a contribué à l’amélioration du marché des puces. La demande pour les mémoires DDR5 et SSD a aussi cru en raison de l’augmentation de la demande pour les serveurs pour entreprises.Les investissements du géant électronique dans les installations ont progressé de 800 milliards de wons, ou 535,44 millions d’euros, par rapport au premier trimestre.Samsung Electronics projette d’augmenter la part de ses ventes de HBM3E pour répondre à la demande pour les produits à haute valeur ajoutée pour les serveurs d’IA. Il compte aussi renforcer sa compétitivité autour de ceux de haute capacité sur le marché des DRAM pour serveurs.