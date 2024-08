Arsenal nord-coréen : Séoul et Washington renforceront les capacités de réponse de leurs troupes

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont organisé, hier, une réunion du Comité de lutte contre les armes de destruction massive (CWMDC), à Séoul.Les autorités militaires des deux nations ont manifesté leur préoccupation par rapport à l’instabilité provoquée par la Corée du Nord autour de la péninsule et dans la région avec ses armes nucléaires et de destruction massive.Les deux côtés ont alors discuté des moyens pour renforcer leur force dissuasive et leur capacité de défense contre l’arsenal nord-coréen. Dans ce cadre, ils amélioreront les compétences et l’expertise des troupes concernées. Et, ce, à travers le partage de données sur les programmes nucléaires et d’armes de destruction massive (ADM) nord-coréens, ainsi que le programme de réduction de la menace coopérative (CTR).Séoul et Washington ont, d’ailleurs, partagé la même opinion sur la nécessité de coopération pour protéger leurs alliés en cas d’attaque du régime de Kim Jong-un, minimiser les dégâts et maintenir les capacités de mener une guerre.