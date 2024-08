Inondations : Kim III sanctionne plusieurs responsables

Photo : YONHAP News

Au Nord, Kim Jong-un a ordonné de sévères sanctions contre les personnes jugées responsables des dégâts occasionnés par les récentes pluies diluviennes, qui ont fait des morts.Selon le Rodong Sinmun daté de ce mercredi, le dirigeant nord-coréen a présidé une réunion d'urgence du bureau politique du comité central du Parti des travailleurs, qui s'est déroulé les 29 et 30 juillet sur les lieux sinistrés par les pluies torrentielles à Sinuiju dans le Pyongan du Nord.Lors d'une prise de parole, Kim a énuméré les lacunes du système national de gestion des catastrophes naturelles, qui ont aggravé les dégâts. Dans la foulée, il a annoncé sanctionner ceux qui ont causé cette situation par leur négligence. Ainsi, il a remplacé les secrétaires en chef des comités du Parti de la province de Pyongyang du Nord et de celle de Jagang, régions gravement touchées par les récentes intempéries. Le ministre de la sécurité publique Ri Thae-sop aurait également été limogé.Le leader nord-coréen a insisté sur la nécessité pour le gouvernement et les provinces de se mobiliser pour garantir l'approvisionnement en équipements et en matériel en prévision des catastrophes.Par ailleurs, le journal officiel du pays communiste a également rapporté que des hélicoptères de l'armée de l'air ont secouru, le 28 juillet, quelque 150 habitants isolés par la crue de la rivière Jangjin dans la province de Ryanggang.