Photo : YONHAP News

Le Comité paralympique coréen a dévoilé, ce matin, la liste des athlètes sélectionnés pour les Jeux paralympiques de Paris 2024.La délégation sud-coréenne sera composée de 83 athlètes de 17 disciplines, dont le tir à l’arc, le badminton et la natation, ainsi que de 94 membres de la direction. Parmi eux, Seo Min-kyu, joueur de boccia, né en 2005, est le plus jeune, et l'archère Kim Ok-geum, née en 1960, la plus agée.Une réunion inaugurale de l’équipe sud-coréenne est prévue le 12 août. La délégation principale s’envolera, deux jours plus tard, pour Paris. Elle restera à la Maison du Handball, à Créteil, avant les Jeux paralympiques.