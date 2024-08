JO : la Corée du Sud obtient deux nouvelles médailles de bronze, le Nord une d'argent

Photo : YONHAP News

Aux JO d’été de Paris, la Corée du Sud a maintenu, mardi, sa cinquième place au classement général avec cinq médailles d’or, trois d’argent et trois de bronze. En effet, aucune nouvelle breloque dorée n’a été récoltée hier, une première depuis le début de l’événement sportif international vendredi dernier, mais les guerriers de Taegeuk sont tout de même montés sur la dernière marche du podium et ce, à deux reprises.Dans le détail, les pongistes sud-coréens, Lim Jong-hoon et Shin Yu-bin, ont mis une médaille de bronze autour de leur cou à l'Arena Paris Sud. Ils ont gagné contre leurs adversaires hongkongais, Wong Chun Ting et Doo Hoi Kem, 4 à 0. En judo, leur compatriote, Lee Joon-hwan a battu par waza-ari en prolongation le Belge Matthias Casse, actuel numéro un mondial, pour compléter le podium.Par ailleurs, la Corée du Nord a enfin remporté sa première récompense dans la Ville Lumière. Il s’agit d’une médaille d’argent, et c’est la paire de pongistes Ri Jong-sik et Kim Kum-yong qui l’a obtenue. A noter aussi que c’est la première fois en huit ans que les athlètes nord-coréens montent sur le podium lors des Olympiades. En effet, le régime de Kim Jong-un n’avait pas envoyé ses sportifs à Tokyo, en 2021, en raison de la propagation du coronavirus. Il avait, durant cette période, verrouillé ses frontières.