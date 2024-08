Le président Yoon approuve la nomination de la nouvelle patronne de la KCC

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a approuvé, aujourd'hui, la nomination de Lee Jin-sook en tant que présidente de la Commission des communications de Corée (KCC) et celle de Kim Byung-hwan au poste de chef de la Commission des services financiers (FSC). C'est ce qu'a annoncé son chef de cabinet, Chung Jin-suk, lors d'un point de presse tenu, ce matin, au Bureau présidentiel de Yongsan.La commission des sciences et des communications de l'Assemblée nationale n'avait pas pu, jusqu’à lundi, adopter le rapport sur l’audition de confirmation de la candidate au poste de chef du régulateur de l'audiovisuel, la date limite légale. Et ce, en raison des vives contestations de l'opposition. Le président de la République avait alors demandé, hier, au Parlement de lui soumettre le rapport avant la fin de la journée, conformément à la loi.Le chef de l'Etat a également nommé le vice-président de la Commission nationale anti-corruption et des droits civiques, Kim Tae-kyu, pour occuper le poste de vice-président de la KCC, laissé vacant par la démission de Lee Sang-in vendredi.Peu après la nomination de Lee Jin-sook par le président Yoon, le Minjoo, le premier parti de l'opposition de centre-gauche, a annoncé qu'il déposera cet après-midi à l’Hémicycle une motion de destitution à l'encontre de cette dernière.