Météo : un 1er août entre soleil et grisaille

Photo : YONHAP News

En ce premier jour du mois d’août, le pays du Matin clair subit une alternance de grisaille et de soleil sur tout son territoire. En effet, il fait beau sur la côte est, de Gangneung à Busan, et des cumulus colorent le ciel dans les terres intérieures. Cependant, des gouttes de pluies sont observées dans le quart nord-ouest. Cette tendance se poursuivra tout au long de la journée.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 28°C à Séoul, tout comme dans le Jeolla et sur l’île méridionale de Jeju. Le mercure monte déjà à 29°C à Busan, Ulsan et Daegu, et jusqu’à 32°C à Gangneung.Dans la seconde moitié de journée, il continuera de faire très chaud. En effet, 33°C sont prévus dans la capitale, à Mokpo et Yeosu. Il fera 32°C à Busan et sur les territoires insulaires de Jeju, et 34°C dans le Jeolla ainsi que dans les régions intérieures. Un pic à 36°C sera enregistré à Daegu et Gangneung au plus fort de la journée.