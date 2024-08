JO : les sabreurs sud-coréens remportent leur troisième titre olympique consécutif par équipe

Photo : YONHAP News

Une nouvelle médaille d’or pour la Corée du Sud. Cette fois, ce sont ses sabreurs qui l’ont décrochée au cinquième jour de ces JO de Paris 2024.Oh Sang-uk, Gu Bon-gil, Park Sang-won et le remplaçant Do Gyeong-dong ont glané le plus beau des métaux, au Grand Palais. Ils ont dominé leurs adversaires hongrois par 45 touches à 41.C’est leur troisième titre olympique consécutif dans cette épreuve de sabre masculin par équipe, après ceux de Londres en 2012 et de Tokyo en 2021. Cette discipline par équipe n’était pas au programme à Rio, en 2016.Oh a déjà été couronné, samedi, dans l’épreuve individuelle. Il est donc devenu double champion olympique. Le sportif de 27 ans, est aussi le premier sud-Coréen à avoir remporté deux titres olympiques en escrime.Les guerriers de Taegeuk comptent à présent douze médailles (six en or, trois en argent et trois autres en bronze). Ils pointent au sixième rang du classement général.