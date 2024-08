Conférence ministérielle du FRA : la déclaration finale ne mentionne pas la coopération Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

Le Laos assure cette année la présidence tournante de l’Asean. En cette qualité, il a accueilli, vendredi et samedi derniers, la conférence des ministres des Affaires étrangères des vingt-sept Etats membres du Forum régional de cette Association des nations du Sud-est (FRA). Parmi eux, la Corée du Sud.Or, hier, trois jours après la clôture de cette assise, Viantiane a dévoilé la déclaration finale. Celle-ci fait état des « graves préoccupations de nombreux ministres participants concernant une forte augmentation de missiles, dont des ICBM nord-coréens, et l’escalade des tensions dans la péninsule ».Selon les termes du document, plusieurs ministres ont aussi exhorté le régime de Kim Jong-un à honorer pleinement les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Ils ont en même temps appelé à une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible (CVID) de la péninsule.Le texte ne pointe donc pas du doigt la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou, ignorant la demande de Séoul.Autre remarque : l’expression « plusieurs ministres » n’était pas apparue dans les précédentes déclarations. Celles-ci avaient mentionné, tout simplement, « la réunion ». Ce changement peut signifier que certains des pays présents à la conférence de la semaine dernière y étaient opposés.Le FRA est le seul mécanisme de sécurité régionale auquel prend part la Corée du Nord. Le Laos est relativement proche d’elle.