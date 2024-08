La musique pop domine le marché des arts du spectacle

Photo : YONHAP News

La mode est-elle aux concerts de musique populaire ? C’est en tout cas ce que montre le Centre de soutien à la gestion des arts dans son « Analyse de la situation des ventes de billets pour le marché du spectacle ». Au cours du premier semestre de 2024, les ventes de billets pour les concerts pop ont dépassé celles pour les comédies musicales.Selon le rapport, les ventes dans la catégorie « musique populaire » se sont élevées à plus de 300 milliards de wons. Cela représente environ 2 461 millions de billets, et une augmentation de 57,5 % des ventes et de 38 % du nombre d’entrées par rapport à la même période en 2024. Les comédies musicales, qui occupaient la première place des ventes de tickets depuis quatre ans, ont quant à elles enregistré un chiffre d'affaires de presque 219 milliards de wons, soit 3 741 millions de billets vendus, tombant ainsi à la deuxième place du classement.C'est la première fois, depuis le début des analyses en la matière en 2020, que les ventes billets pour des rendez-vous de musique populaire dépassent celles des comédies musicales au premier semestre. Les experts expliquent ce phénomène par l’augmentation de la demande pour les grands concerts de musique pop, dans des stades, dômes ou arènes comptant plus de 10 000 places. Sans oublier que la hausse continue du prix moyen des billets a forcément contribué à l'augmentation des recettes totales.Concernant les autres genres musicaux, les ventes de billets pour les spectacles de musique traditionnelle coréenne et de danse ont diminué de 2,7 % et 16,2 %, atteignant 2,11 milliards et presque 6 milliards de wons. En revanche, les concerts de musique classique ont encaissé 47,64 milliards de wons sur la même période : ce chiffre a été multiplié par dix en quatre ans.