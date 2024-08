Moscou affirme maintenir sa coopération avec Pyongyang et Pékin face au resserrement militaire américano-japonais

Photo : YONHAP News

Moscou a réagi à la récente annonce de Washington et Tokyo, qui ont convenu de renforcer leur coopération militaire en créant un « état-major conjoint avec des missions plus larges et des responsabilités opérationnelles ».Lors d’un point presse, hier, le porte-parole adjoint du ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que son pays considérait ce resserrement comme un signe avant-coureur d’affrontements militaires de grande ampleur en Asie-Pacifique. Andreï Nastassine a ajouté qu’afin d’y faire face, la Russie maintenait sa coopération avec la Corée du Nord et la Chine.Dans un communiqué commun, publié ce dimanche à Tokyo, à l’issue des entretiens de leurs chefs de la diplomatie et de la défense, les Etats-Unis et le Japon s’en sont pris aux « actions intimidantes » de la Chine. Les deux alliés ont également mentionné le développement nucléaire de Pyongyang et son rapprochement avec le Kremlin.