La BOK vigilante à l’égard de différents facteurs de risque

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a convoqué aujourd’hui une réunion, au cours de laquelle elle a fait un état des lieux de la situation des marchés. L’institution a alors estimé que la politique monétaire des plus grands pays du monde pourrait montrer une différence plus nette, selon le niveau de l’inflation et la conjoncture.La banque centrale a également rappelé qu’hier, la Réserve fédérale américaine (Fed) avait opté pour le statu quo afin de conserver ses taux directeurs dans la fourchette de 5,25 à 5,50 %. Et d’ajouter que son patron, Jerome Powell a tout de même ouvert la voie à une baisse en septembre. Effectivement, le président de la Fed a déclaré que « si les conditions nécessaires sont réunies, la baisse des taux pourrait intervenir dès la réunion du mois prochain ».Favorisée par ces propos, la Bourse de New York a terminé en hausse. Le dollar s’est replié.Le gouverneur adjoint de la BOK a pourtant indiqué qu’en dépit du possible pivot de la Fed, l’incertitude plane toujours sur son ampleur ou encore sur sa date.Yoo Sang-dae a également tenu à évoquer plusieurs autres facteurs de risque susceptibles de déstabiliser les marchés financiers. Il s’agit de la hausse des prix de logements dans la métropole de Séoul, l’augmentation de la dette des ménages et de la volatilité des taux de change, entre autres. Yoo a donc promis d’y rester attentif.