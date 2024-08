Photo : YONHAP News

Korean Air ne servira plus, à partir du 15 août, de ramyeons pour les collations de la classe économique sur ses vols long-courriers. C’est ce que la compagnie aérienne sud-coréenne a annoncé aujourd’hui, précisant qu’elles seraient remplacées par des hot-dogs, des pizzas et d'autres options.La raison de ce changement : l'augmentation récente des turbulences, qui accroît le risque de brûlures causées par l'eau chaude. La société a ajouté que ce danger était plus important en économie en raison de la densité plus élevée des passagers et de la taille réduite des tables par rapport aux autres classes.