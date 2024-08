L’opposition veut destituer la patronne de la KCC à peine nommée

Photo : YONHAP News

Comme ils s’y étaient engagés, six des sept partis d’opposition, représentés à l’Assemblée nationale, ont conjointement déposé aujourd'hui une motion de destitution contre Lee Jin-sook, à peine nommée à la tête de la Commission des communications (KCC).Dès sa prise de fonction, hier, la nouvelle patronne de l’autorité de régulation de l’audiovisuel a pris une décision fortement contestée par l’opposition. Il s’agit de renouveler les conseils d’administration des diffuseurs publics, MBC, KBS et EBS, vraisemblablement en vue de les composer désormais de figures prenant plutôt position pour le gouvernement actuel.Problème : elle en a décidé avec seul un commissaire permanent de l’institution, lui aussi désigné hier, par le président de la République. Ce que les six mouvements considèrent comme illicite.Normalement, la commission doit compter cinq commissaires permanents, y compris son chef. Mais actuellement, les trois autres sièges sont vacants.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a dénoncé « un terrorisme contre les actions de l’Etat et une destitution calomnieuse ».Plus tard dans la journée, la motion a été présentée en séance plénière du Parlement. Elle pourra être soumise au vote dès demain après-midi. Si le texte est adopté, Lee sera aussitôt suspendue de ses fonctions, et ce jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle tranche. Cela prendrait au moins quatre mois.Dans cette ambiance électrique, le président de la République a passé à la vitesse supérieure pour valider, tard hier soir, la liste de sept membres du conseil d’administration de la KBS, qui en compte onze.D’après la loi actuellement en vigueur, le camp présidentiel a le droit d’en choisir sept et l’opposition les autres.