Le pic de demande en électricité est prévu pour la semaine du 5 août

Photo : KBS News

Alors que la saison des pluies est terminée et que la canicule s’installe, la demande maximale en électricité pour cet été devrait survenir la semaine prochaine. Plus particulièrement, entre 17 et 18h entre les 5 et 9 août. Les principales raisons : le retour de congés des travailleurs du milieu industriel, et l’augmentation de l’utilisation de la climatisation à cause des grandes chaleurs.Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie a tenu, aujourd'hui, une réunion de suivi de la situation de l'approvisionnement en électricité pour la saison estivale. Elle s’est tenue au centre artistique de KEPCO à l’arrondissement de Seocho à Séoul et a été présidée par le vice-ministre Choi Nam-ho. Etaient également présents des représentants de Korea Electric Power Corporation, des cinq principales compagnies de production d'électricité et de Korea Hydro & Nuclear Power.L'année dernière, le 7 août, la demande en électricité avait atteint 93,6 GW, établissant un record pour la demande estivale. Les autorités s'attendent à une augmentation similaire cette année.Lors de la réunion d'aujourd'hui, le vice-ministre Choi a ordonné aux agences concernées de vérifier à nouveau leurs capacités de réponse pour la semaine à venir de se préparer rigoureusement à toute évolution de la situation. Ensuite, il a effectué une inspection d'urgence sur le terrain en visitant la sous-station de Sinyangjae, une installation clé de l'alimentation électrique de la région métropolitaine. Selon lui, si des générateurs ou des installations de transmission ou de transformation d'électricité tombent en panne, cela pourrait entraîner de graves perturbations dans l'approvisionnement en électricité. Il a donc exhorté à une gestion accrue des équipements et à des préparations minutieuses pour éviter tout accident.