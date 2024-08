Squid Game est de retour pour les fêtes de fin d’année

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les fans de k-dramas. La série originale Netflix « Squid Game », qui a connu un succès mondial lors de la sortie de sa première saison, sera de retour, le 26 décembre, pour un second volet. Une saison 3 est même prévue pour l'année prochaine. La série continue de suivre Gi-hun, le protagoniste interprété par Lee Jung-jae, qui, après avoir gagné le jeu et renoncé à aller aux États-Unis, revient avec un nouvel objectif.La saison 2 verra le retour des acteurs principaux de la saison 1, tels que Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun, et Gong Yoo. Mais de nouveaux acteurs rejoindront également la série, y compris Im Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Cho Yu-ri, Lee Jin-wook, No Jae-won, Choi Seung-hyun (T.O.P), Park Gyu-young, et Won Ji-an.La première saison de « Squid Game » a battu des records en devenant la série la plus regardée de l'histoire de Netflix, et a valu au réalisateur Hwang Dong-hyuk le prix du meilleur réalisateur aux Emmy Awards. Lee Jung-jae, lui, y a remporté le prix du meilleur acteur principal. Hwang Dong-hyuk s’est exprimé suite à l’annonce de la réalisation de cette trilogie, heureux de lui pouvoir donner une fin qui satisfera le plus grand nombre.