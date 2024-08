Les exportations en hausse de 13,9 % en juillet

Photo : YONHAP News

Les exportations nationales sont toujours au beau fixe. Le mois dernier, leur montant a totalisé 57,5 milliards de dollars. C’est une hausse de 13,9 % sur un an.Les ventes des produits « made in Korea » hors des frontières poursuivent leur ascension depuis octobre dernier. Une embellie attribuée en grande partie à la reprise des activités de la filière des technologies de l’information et de la communication. C’est un des fleurons de la Corée du Sud à l’export.Les chiffres sont éloquents. En juillet, les expéditions de puces électroniques ont affiché un bond de plus de 50 % par rapport à il y a un an, à 11,2 milliards de dollars. Il s'agit d’une progression pour le neuvième mois consécutif.Les autres produits des TIC, comme les ordinateurs et les appareils de communication sans fil, les machines, ainsi que les produits pétrochimiques ont eux aussi conservé leur tendance haussière.Géographiquement, les exportations vers la Chine et les Etats-Unis ont plus particulièrement grimpé, de 15 et 9 % respectivement en un an.En ce qui concerne les importations, elles ont atteint 53,9 milliards de dollars. Soit une croissance annuelle de 10,5 %. Le surplus commercial s’est donc élevé à 3,6 milliards de dollars. Un excédent qui se poursuit depuis quatorze mois.