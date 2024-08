Photo : YONHAP News

Une médaille d’or et une de bronze ou une médaille d’argent et une de bronze ? Ou une seule en finale ? Aux JO de Paris, les sud-Coréens ont ce vendredi des chances de remporter deux récompenses en double mixte de badminton. Comment est-ce possible ?Hier, la paire composée de Kim Won-ho et Jeong Na-eun a gagné contre celle composée de Seo Seung-jae et Chae Yu-jung, 2 à 1, à l’Arena Porte de la Chapelle.Kim et Jeong vont donc affronter aujourd’hui même leurs adversaires chinois Zheng Si Wei et Huang Ya Qiong pour le titre olympique. Même s’ils perdent, ils rentreront avec une médaille d’argent.Quant à Seo et Chae, ils seront présents au match pour le bronze. Ce dernier sera contre les Japonais Yuta Watanabe et Arisa Higashino.