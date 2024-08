Météo : la chaleur s’installe pour tout le week-end

Photo : YONHAP News

Pour ce premier week-end du mois d’août, la météo est similaire aux jours précédents : tantôt le soleil brille, tantôt la grisaille ou la pluie font leur apparition. Et ce, sur tout le territoire.Concernant les températures, aujourd’hui sur le chemin du travail, il fait 29°C à Séoul, tout comme dans le sud du Jeolla et Cheongju. 30°C sont enregistrés à Busan, Ulsan et Daegu, et la maximale est de 34°C pour Gangneung. Dans l’après-midi, la capitale verra son mercure grimper à 32°C, mais ce n’est que la minimale nationale. En effet, la maximale est pour Daegu avec 37°C, et Gangneung avec 36°C. Il fera 35°C à Gwangju, 34°C sur l’île méridionale de Jeju et 33°C sur la côte sud.Préparez donc la climatisation en intérieur, un chapeau, une ombrelle, et de la crème solaire en extérieur, et surtout beaucoup d’eau, car ces températures se poursuivront tout au long du week-end.