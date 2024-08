Réunion des vice-ministres des Affaires étrangères des quatre pays de l’Indopacifique avec l’UE

Photo : YONHAP News

Les vice-ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud, du Japon, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ont rencontré, en visioconférence le 31 juillet, le secrétaire général du Service européen d'action extérieure de l'Union européenne. C’est ce qu’a annoncé le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Objectif : partager une évaluation de la situation dans la région indopacifique et discuter des moyens de coopération économique, dans le domaine de la cybersécurité et de la lutte contre les fausses informations à l'étranger.Ces quatre nations sont les partenaires de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) dans l’Indopacifique (IP4). Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, elles ont participé ensemble aux sommets de l'Otan pendant trois années consécutives.L'UE a renforcé sa coopération avec les pays dans cette région pour faire face aux menaces sécuritaires, causées par la Russie et la Chine, telles que la guerre en Ukraine et la crise des chaînes d'approvisionnement qui en découle. Il est rapporté que les trois réunions des vice-ministres avec les IP4 avaient été proposées par l'UE.