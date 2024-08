L’Unicef a fourni plus d'un million de dollars de matériel médical à la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Au premier semestre 2024, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a offert à la Corée du Nord des fournitures médicales, à hauteur de 1,61 million de dollars. Elles comprenaient notamment des seringues, du matériel hospitalier et des médicaments.Selon le rapport sur la situation humanitaire en Asie de l'Est entre janvier et juin, publié par l’organisation onusienne, celle-ci a livré des vaccins à plus de 600 000 enfants et 250 000 femmes ayant accouché dans ce pays.En juillet, cet organisme a transporté, à trois reprises par avion spécial, des vaccins contre plusieurs maladies : la rougeole, la rubéole, le tétanos, la diphtérie, la tuberculose, l'hépatite B et la poliomyélite. En outre, des suppléments de vitamine A et de micronutriments, ainsi que des vermifuges ont été distribués aux enfants et aux femmes enceintes à l'occasion de la « Journée de la santé des enfants », célébrée le 20 mai dans le royaume ermite.L'Unicef a également amélioré les installations d'approvisionnement en eau dans les centres de santé, les maternelles et les fermes coopératives. Cela a permis à 110 000 nord-Coréens d'avoir accès à de l'eau propre.