La « Maison de la Corée » accueille un défilé de hanbok au cœur de Paris

Photo : YONHAP News

Un grand défilé de mode de costumes traditionnels coréens a eu lieu, hier, dans le jardin de la « Maison de la Corée » à Paris, où se déroulent actuellement les Jeux de Paris 2024.Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a déclaré que ce défilé avait été conçu sous le thème « La sortie estivale d'une petite fille ». Il imagine une petite fille ayant participé à l'Exposition universelle de Paris en 1900 visitant la « Maison de la Corée » ouverte à l’occasion de ces JO.A cet événement, dirigé par la styliste Seo Young-hee, ont participé sept créateurs de hanbok sud-coréens. Ces derniers ont présenté divers vêtements traditionnels, y compris des tenues pour des cérémonies telles que le rite de passage à l’âge adulte et le mariage, en collaboration avec vingt mannequins actifs à Paris.Ce défilé a été organisé avec la Fondation de l'artisanat et du design de Corée en tant qu'activité préliminaire pour la « Journée de la Corée ». Le ministère a souligné qu’il s’agissait d’une occasion de promouvoir la beauté et le raffinement uniques du hanbok, ainsi que de souhaiter le plein succès à l'équipe sud-coréenne participant aux JO.