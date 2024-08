Prix à la consommation : hausse de 2,6 % en juillet

Photo : YONHAP News

En juillet dernier, les prix à la consommation, ayant diminué pendant trois mois consécutifs, ont augmenté de 2,6 % par rapport à il y a un an.Selon les données, publiées ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat), le taux d’inflation des prix à la consommation est passé de 3,1 % en mars à 2,4 % en juin. Mais ce chiffre a légèrement rebondi en juillet à 2,6 %.Ce sont les produits agricoles et pétroliers qui ont contribué à cette hausse en juillet. Les tarifs des produits agricoles, de la mer et des viandes ont augmenté de 5,5 %. Ceux des produits pétroliers ont grimpé de 8,4 % par rapport à l'an dernier, atteignant ainsi leur taux de croissance le plus élevé depuis octobre 2022. Les prix des services et des repas au restaurant, quant à eux, se sont accrus respectivement de 2,3 % et de 2,9 %.D’autre part, le taux d'inflation de l’indice des prix à la consommation hors produits agricoles et pétroliers a enregistré une hausse de 2,1 %. Celui de l'indice des prix de la vie quotidienne était de 3 %.