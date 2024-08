Olympiade internationale de chimie : les sud-coréens montent sur les trois marches du podium

Photo : YONHAP News

Lors de la 56e Olympiade internationale de chimie, qui s'est tenue à Riyad en Arabie Saoudite, du 21 au 30 juillet, tous les membres de l’équipe sud-coréenne ont été récompensés.Selon l'annonce du ministère des Sciences et des TIC ce matin, parmi 327 participants venus de 84 pays, les quatre lycéens sud-coréens ont tous remporté des prix : Lee Jeong-yeop a obtenu la médaille d'or, Na Gyu-seung la médaille d'argent, Kim Do-hyung la médaille de bronze, et Jeong Hyun-seo le prix d'encouragement.Le concours a évalué les connaissances théoriques en chimie ainsi que les compétences en recherche basées sur des expérimentations. L'examen comprenait neuf questions théoriques et deux épreuves expérimentales.Créée en 1968 en République tchèque, l’Olympiade internationale de chimie se déroule chaque année dans différents pays. Chaque nation peut envoyer jusqu'à quatre élèves de moins de 20 ans, qui n'ont pas reçu une éducation universitaire.