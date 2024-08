JO : la pongiste Shin Yu-bin qualifiée pour la demi-finale de simple dames

Photo : YONHAP News

Aux Jeux de Paris 2024, la pongiste Shin Yu-bin s’est qualifiée pour la demi-finale de sa discipline en simple dame, et c’est une première en vingt ans. Hier, elle a battu sa rivale japonaise Miu Hirano 4 à 3 en quart après un suspense insoutenable. Et aujourd’hui, à 17h, heure coréenne, cette jeune sportive âgée d’à peine vingt ans affrontera la Chinoise Chen Meng pour tenter d’obtenir un billet pour la finale.Côté badminton, les sud-Coréens ont des chances de remporter deux récompenses en double mixte. La paire composée de Kim Won-ho et Jeong Na-eun a gagné contre celle composée de Seo Seung-jae et Chae Yu-jung, 2 à 1, à la demi-finale qui s’est tenue à l’Arena Porte de la Chapelle. Les badistes qualifiés pour disputer le titre olympique vont donc affronter aujourd’hui même leurs adversaires chinois Zheng Si Wei et Huang Ya Qiong. Même s’ils perdent, ils rentreront tout de même avec une médaille d’argent. Quant à la deuxième paire sud-coréenne, elle tentera de ramener le bronze à son pays en affrontant les Japonais Yuta Watanabe et Arisa Higashino.Enfin, Lim Ae-ji s’est qualifiée pour les demi-finales de boxe dans la catégorie des -54kg en remportant, aujourd’hui à l’Arène Nord, son quart de finale contre la Colombienne Yeni Marcela Arias Castaneda sur un score de 3-2. Même en cas de défaite, elle rentrera au pays du Matin clair avec une médaille autour du cou. En effet, aux Jeux Olympiques, les boxeurs perdant aux portes de la finale reçoivent tous une récompense en bronze. Et ce, sans disputer de match pour la troisième place. Grâce à cette victoire en quart, Lim Ae-ji devient donc la première boxeuse sud-coréenne à Paris à remporter une médaille dans cette discipline.