Séoul propose à Pyongyang un soutien aux inondations

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a violemment été frappée par de fortes pluies à la fin du mois de juillet. Notamment, la province de Pyongan du Nord là où coule le fleuve Amnok, a subi des dégâts importants dus à des inondations.Pour soutenir la réparation de ces régions sinistrées, Séoul a proposé de fournir une aide matérielle au travers de la Croix Rouge sud-coréenne. Si Pyongyang répond, les deux pays discuteront des produits à expédier et du mode de transport par l’échange de lettres ou par le biais d’une réunion de travail. Le gouvernement sud-coréen pense également à tenir un dialogue dans une nation tierce où se trouve l’une de ses missions diplomatiques.Cependant, il semble peu probable que le royaume ermite accepte une telle proposition. Et ce, compte tenu de sa démarche hostile envers le Sud ces derniers mois, le qualifiant même de son « ennemi principal ». Lors des inondations en 2011 déjà, le régime nord-coréen n’avait pas répondu à la proposition du soutien humanitaire de Séoul, et l’année suivante, il était allé jusqu’à la refuser.Le ministère sud-coréen de la Réunification a passé des appels via le bureau de liaison intercoréen, mais n’a obtenu aucune réponse jusqu’à présent.