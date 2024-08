Séoul exprime son inquiétude face à la montée des tensions au Moyen-Orient

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a exprimé sa profonde préoccupation face à l’embrasement des tensions au Moyen-Orient, suite à l’assassinat du leader du Hamas, mouvement islamiste et nationaliste palestinien.Le ministère des Affaires étrangères a appelé, hier, dans un communiqué, toutes les parties prenantes à faire preuve de la plus grande retenue, avant d’espérer que les efforts diplomatiques pour réduire les tensions, comme les négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages, ne soient pas interrompus.Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh a été tué le 31 juillet à Téhéran, où il assistait à l'investiture du nouveau président iranien. Le Hamas et le Corps des gardiens de la révolution islamique de l’Iran imputent la frappe à Israël et ont promis de venger sa mort.Cet incident semble avoir compliqué davantage la négociation de l’armistice entre le Hamas et Israël qui sont en guerre depuis dix mois, d’autant que Haniyeh y a participé en tant que représentant du premier.