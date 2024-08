Banque mondiale : la croissance de la Corée du Sud est un exemple pour les pays en développement

La Banque mondiale a mis un coup de projecteurs sur la croissance économique de la Corée du Sud dans son « Rapport sur le développement dans le monde en 2024 » publié hier. En analysant le sujet « Piège du revenu intermédiaire », il a pris son exemple en tant que pays ayant réussi à le surmonter.Au pays du Matin clair, le revenu national brut (RNB) par habitant n’était que de 1 200 dollars en 1960, avant de monter en flèche à 33 000 dollars l’année dernière. Et la crise asiatique de 1997 ne l’a pas empêché de réaliser un développement fulgurant pour se hisser au statut d'économie à revenu élevé.Le rapport a indiqué que son histoire économique est un exemple pour tous les pays en développement, expliquant que sa réussite est due à une stratégie tripartite : l’investissement, l’introduction de la technologie et l’innovation.La Banque mondiale a également souligné que Séoul a encouragé une concurrence saine en entravant la collusion entre les entreprises, et que des crédits d’impôt ont été mis en place afin de favoriser l’investissement dans la technologie.