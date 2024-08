JO : la Corée du Sud remporte une médaille d’argent en badminton

Photo : YONHAP News

Une médaille d’or et une de bronze ou une médaille d’argent et une de bronze ? Ou une seule en finale ? Ici, en Corée du Sud, les amateurs de badminton étaient impatients de savoir combien de récompenses leurs athlètes allaient remporter, vendredi, en double mixte, aux JO de Paris 2024. Fini le suspense.Hier, en finale, Kim Won-ho et Jeong Na-eun ont perdu contre leurs adversaires chinois Zheng Si Wei et Huang Ya Qiong, 2 sets à 0, et ont ainsi obtenu une médaille d’argent à l’Arena Porte de la Chapelle.Au même endroit, leurs compatriotes Seo Seung-jae et Chae Yu-jung, ont également été battus contre les Japonais Yuta Watanabe et Arisa Higashino, 2 sets à 0. Ils ont ainsi échoué à gagner le bronze.Les guerriers de Taegeuk ont donc occupé la seconde marche du podium. Pourtant, il s’agit, en double mixte, d’une première récompense aux Olympiades depuis les Jeux de Pékin 2008.