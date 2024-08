JO : les archers sud-coréens gagnent de nouveau l’or

Photo : YONHAP News

Aux JO d’été de Paris, le duo mixte sud-coréen de tir à l’arc a remporté, vendredi, le titre olympique. Kim Woo-jin et Lim Si-hyun ont battu leurs adversaires allemands, 6-0 (38-35, 36-35, 36-35), lors de la finale qui s’est déroulée aux Invalides.Dans la Ville Lumière, rappelons-le, les équipes masculine et féminine du pays du Matin clair étaient déjà montés sur la plus haute marche du podium. Pour Kim tout comme pour Lim, il s’agit donc de leurs deuxièmes médailles dorées.Ces deux archers du pays du Matin clair ambitionnent désormais de devenir triples médaillés aux Olympiades 2024 en remportant les épreuves individuelles.Avec désormais sept médailles d’or, cinq d’argent et quatre de bronze, la Corée du Sud se positionne actuellement à la septième place du classement général. Le trône est occupé par la Chine. Elle est suivie de la France.